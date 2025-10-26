В Белебее в Башкирии завершают первый этап создания «Бульвара Новаторов»

Первый этап создания общественного пространства «Бульвар Новаторов» подходит к концу в городе Белебее в Башкирии. Его благоустраивают в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Белебеевского района.
На территории заканчивают устанавливать фонтан и укладывать тротуарную плитку. Также там разместили скамейки и урны. Сейчас специалисты монтируют декоративное освещение. В ближайших планах — установка гобо-проекторов и уникального арт-объекта «Пуп Земли», который станет одной из главных достопримечательностей бульвара. Помимо этого, на территории планируют высадить деревья и кустарники, сделать цветники и уложить газон.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.