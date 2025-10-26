В Белебее в Башкирии завершают первый этап создания «Бульвара Новаторов»

На территории заканчивают устанавливать фонтан и укладывать тротуарную плитку. Также там разместили скамейки и урны. Сейчас специалисты монтируют декоративное освещение. В ближайших планах — установка гобо-проекторов и уникального арт-объекта «Пуп Земли», который станет одной из главных достопримечательностей бульвара. Помимо этого, на территории планируют высадить деревья и кустарники, сделать цветники и уложить газон.