Передача «Поле чудес» впервые вышла в эфир 35 лет назад

Один из участников шоу подарил Якубовичу прибор, который, по словам изобретателя, позволяет переносить комариный укус в любую другую точку тела. Как именно он работал, а главное — зачем вообще был нужен, доподлинно неизвестно. Но, вероятно, этот подарок был неслучайным: известно, что в юности Якубович участвовал в экспедиции в Восточную Сибирь, где тестировал на себе экспериментальные средства от комаров.