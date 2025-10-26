Ричмонд
Пять жителей Ростовской области потеряли гражданство за нарушение воинского учета

На Дону несколько иностранцев, получивших гражданство, нарушили правила воинского учета.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пять человек лишились российского гражданства за нарушение правил воинского учета. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник УВМ ГУ МВД России по донскому региону Светлана Тремасова, передает «Городской репортер».

По словам представителя МВД, ситуация коснулась тех, кто получил российский паспорт после 8 августа 2024 года. Речь идет о гражданах, которые не выполнили свою обязанность и не встали на воинский учет в установленный законом срок.

Напомним, с 5 февраля в стране введен миграционный режим высылки, также запустили реестр контролируемых лиц. В список добавляют иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации и при этом не имеющих законных оснований для пребывания. Для них установлены строгие ограничения до момента депортации или самостоятельного выезда.

