Пять жителей Ростовской области потеряли гражданство за нарушение воинского учета

Напомним, с 5 февраля в стране введен миграционный режим высылки, также запустили реестр контролируемых лиц. В список добавляют иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации и при этом не имеющих законных оснований для пребывания. Для них установлены строгие ограничения до момента депортации или самостоятельного выезда.