В Кирове впервые пройдет семейный финансовый фестиваль

Семейный финансовый фестиваль впервые пройдет в Кирове 8 ноября. Его организуют в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
На фестивальных площадках жители города смогут узнать, как сохранить и приумножить денежные средства, выявить «финансовые ловушки», которые могут подстерегать семейный бюджет. В программе — мастер-классы, обучающие сессии и ярмарка. Для детей и подростков будут работать площадки с интерактивными финансовыми играми, квестами и анимацией. Дети смогут принять участие в конкурсе рисунков «Волшебный кошелек», пофантазировать на тему финансового волшебства — изобразить монеты-желания, денежное дерево, билеты в будущее.
Мероприятие состоится в 13:00 в семейном центре «Вятка поколения» (Киров, улица Герцена, 10). С положением о конкурсе и программой мероприятия можно ознакомиться в официальной группе ВКонтакте. Все участники конкурса получат памятные сертификаты, а победителей ждут специальные призы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.