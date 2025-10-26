В Кирове впервые пройдет семейный финансовый фестиваль

На фестивальных площадках жители города смогут узнать, как сохранить и приумножить денежные средства, выявить «финансовые ловушки», которые могут подстерегать семейный бюджет. В программе — мастер-классы, обучающие сессии и ярмарка. Для детей и подростков будут работать площадки с интерактивными финансовыми играми, квестами и анимацией. Дети смогут принять участие в конкурсе рисунков «Волшебный кошелек», пофантазировать на тему финансового волшебства — изобразить монеты-желания, денежное дерево, билеты в будущее.