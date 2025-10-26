В Рязанской области отремонтировали мост через реку Пожву

Железобетонный мост через реку Пожву отремонтировали в Сапожковском районе Рязанской области. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном комитете по информации и массовым коммуникациям.
Сооружение протяженностью 67 м расположено на автомобильной дороге, соединяющей трассу «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» с селами Кривель и Красный Угол. Специалисты заменили опоры и пролетные строения. Они обновили асфальтобетонное покрытие, деформационные швы и систему водоотведения.
«Отремонтированный мост расположен на подъезде к селу Красный Угол, где находятся значимые социальные объекты: фельдшерско-акушерский пункт и церковь Рождества Богородицы. Такая реконструкция позволила создать условия, обеспечивающие надежное, безопасное и комфортное транспортное сообщение для жителей», — сообщил депутат Рязанской областной думы Владимир Материкин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.