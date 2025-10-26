Ричмонд
В подмосковных лесничествах завершают противопожарные мероприятия

В области уже отремонтировано около 281 км лесных дорог.

Профилактические противопожарные мероприятия завершаются на землях лесного фонда в Подмосковье. Работы выполняют при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

В области уже отремонтировано около 281 км лесных дорог, устроено свыше 1840 км новых и прочищено свыше 3654 км минерализованных противопожарных полос. В 14 из 19 филиалов учреждения «Мособллес», подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области, противопожарные мероприятия завершены досрочно.

Кроме того, в этом году в подмосковные лесопожарные станции поступило 11 единиц новой специализированной техники. Это усилило группировку сил и средств Мособлкомлеса и повысило ее готовность к реагированию на любые возможные риски возникновения лесных пожаров.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.