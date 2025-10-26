В Нижнем Новгороде прошел форум внешнеэкономической деятельности

Международный форум внешнеэкономической деятельности «Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик» прошел 21 октября в Нижнем Новгороде на площадке Академии «Маяк». Развитие международной торговли ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Форум объединил свыше 500 участников — представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества из России и девяти зарубежных стран. Мероприятие открыли пленарной сессией «От вызовов к возможностям: территория успешных практик в многополярном мире». Участники пленарной сессии обсудили перспективы развития торговых отношений между странами.
«Уже сегодня Нижегородская область торгует более чем со 120 странами мира. Мы создаем здесь, в “сердце” России, надежную платформу для долгосрочного партнерства. В наших планах — проводить международный экономический форум в Нижнем Новгороде ежегодно», — сказал губернатор региона Глеб Никитин.
В течение дня гости форума приняли участие в ряде дискуссий. В центре внимания — диверсификация экспортной деятельности, интеграция российских регионов в международную торговлю, развитие логистической инфраструктуры, снижение издержек внешнеэкономической деятельности и подготовка кадров для ВЭД.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.