В Нижнем Новгороде прошел форум внешнеэкономической деятельности

«Уже сегодня Нижегородская область торгует более чем со 120 странами мира. Мы создаем здесь, в “сердце” России, надежную платформу для долгосрочного партнерства. В наших планах — проводить международный экономический форум в Нижнем Новгороде ежегодно», — сказал губернатор региона Глеб Никитин.