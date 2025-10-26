Врачи проверили здоровье детей в поселке Рыздвяном на Ставрополье

Мобильная врачебная бригада поликлиники Изобильненской районной больницы провела осмотр детей в поселке городского типа Рыздвяном Ставропольского края в ходе реализации регионального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве края.
Осмотры организовали в школе № 11. В общей сложности узкие специалисты провели около 500 консультаций. На базе школы невролог, офтальмолог и оториноларинголог осмотрели 165 детей. Также им проводили ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек.
«Перечень проводимых манипуляций изменяется в зависимости от текущих потребностей населения в каждой конкретной территории. В текущем году количество выездов превысило 1800», — сказал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.