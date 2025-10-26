В Чувашии улучшили участок трассы Комсомольское — Яльчик — Буинск

Участок автодороги Комсомольское — Яльчики — Буинск досрочно отремонтировали в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Общая протяженность обновленного участка составила 9,4 км. Специалисты сняли старое покрытие, уложили выравнивающий слой и сделали полотно из асфальтобетона. Также они укрепили обочины и нанесли дорожную разметку, отвечающую всем требованиям безопасности.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.