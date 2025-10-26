Ричмонд
В 2026 году завершат ремонт подъезда к Великому Устюгу

Дорога обеспечивает транспортную связность жителей деревень Каликино, Заозерье, Белозерово, Ивашево и других.

Ремонт южного подъезда в Великому Устюгу в Вологодской области завершат в 2026 году. Работы выполняют в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Дорога обеспечивает транспортную связность жителей деревень Каликино, Заозерье, Белозерово, Ивашево и других, а также выезд на федеральную трассу А-123 Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово, ведущую к Великому Устюгу и Вологде. Специалисты приступили к ремонту трассы, протяженность которой составляет 3,5 км, весной. Уже выполнено около 40% запланированных работ. Они сняли старое асфальтобетонное покрытие, частично расчистили полосу отвода от древесно-кустарниковой растительности, уложили выравнивающий слой дорожного покрытия из асфальтобетона. В дальнейшем для удобства пассажиров общественного транспорта сделают три автобусные остановки с автопавильонами.

«В следующем году специалисты продолжат работы по расчистке полосы отвода, асфальтированию проезжей части, устройству обочин, ремонту водопропускных труб. Кроме того, с целью организации дорожного движения будет нанесена дорожная разметка, установлены новые дорожные знаки, а на аварийно опасных участках — барьерное ограждение и сигнальные столбики», — отметил заместитель губернатора области Дмитрий Борисов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.