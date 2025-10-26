В 2026 году завершат ремонт подъезда к Великому Устюгу

Дорога обеспечивает транспортную связность жителей деревень Каликино, Заозерье, Белозерово, Ивашево и других, а также выезд на федеральную трассу А-123 Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово, ведущую к Великому Устюгу и Вологде. Специалисты приступили к ремонту трассы, протяженность которой составляет 3,5 км, весной. Уже выполнено около 40% запланированных работ. Они сняли старое асфальтобетонное покрытие, частично расчистили полосу отвода от древесно-кустарниковой растительности, уложили выравнивающий слой дорожного покрытия из асфальтобетона. В дальнейшем для удобства пассажиров общественного транспорта сделают три автобусные остановки с автопавильонами.