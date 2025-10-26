В поселке Иштуган в Татарстане построили медпункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в поселке железнодорожного разъезда Иштуган в Сабинском районе Республики Татарстан. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В учреждении можно получить медицинскую помощь в комфортных условиях, соответствующих всем стандартам. Помимо кабинета фельдшера, в нем есть процедурный, смотровой кабинеты и санитарно-бытовые комнаты. Также ФАП оснастили необходимым оборудованием, инвентарем и новой мебелью. В настоящее время ведутся работы по подключению системы отопления.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.