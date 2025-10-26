Как выглядит надмогильный памятник умершему год назад популярному белорусскому композитору Олегу Елисеенкову

Напомним, Олег Елисеенков автор многих знаменитых белорусских эстрадных песен. Это, к примеру, «Птицы» и «Не потеряй» в исполнении Алеси, «Добрыя людзі», без которой не обходится ни один концерт Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры», а еще «Крынічанька», «Прыязджайце да нас у Беларусь». Нельзя не упомянуть «Карусель», «Неравный брак», «Берега», «Мы будем вместе», «Не переживай» и «Играй, музыкант» из репертуара Александра Солодухи, песню «Ветразь кахання», спетую Ириной Дорофеевой, а еще «Сто лет», которую в разное время пели Валерий Дайнеко и Петр Елфимов.