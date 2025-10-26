Как выглядит надмогильный памятник умершему год назад популярному белорусскому композитору Олегу Елисеенкову

Памятник умершему год назад композитору Олегу Елисеенкову открылся в Минске 26 октября 2025-го — ровно через год после смерти заслуженного деятеля искусств Беларуси, сообщает БелТА. Его установили на могиле артиста на Восточном кладбище.
Вертикальная и горизонтальная плиты памятника напоминают рояль. В композиции использован образ клавиш, отлитых из броны. Они напоминают про последний аккорд маэстро, и одна из них нажата. На вертикальной плите — памятная надпись о годах жизни Олега Елисеенкова (здесь мы рассказывали факты его биографии), на горизонтальной, по пожеланию Татьяны, супруги популярного композитора, нанесены слов «Вспоминайте меня…».
Напомним, Олег Елисеенков автор многих знаменитых белорусских эстрадных песен. Это, к примеру, «Птицы» и «Не потеряй» в исполнении Алеси, «Добрыя людзі», без которой не обходится ни один концерт Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры», а еще «Крынічанька», «Прыязджайце да нас у Беларусь». Нельзя не упомянуть «Карусель», «Неравный брак», «Берега», «Мы будем вместе», «Не переживай» и «Играй, музыкант» из репертуара Александра Солодухи, песню «Ветразь кахання», спетую Ириной Дорофеевой, а еще «Сто лет», которую в разное время пели Валерий Дайнеко и Петр Елфимов.
