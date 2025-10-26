Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Марий Эл завершают ремонт дороги Параньга — Алашайка — Портчара

Специалисты обновили дорожное покрытие и отремонтировали водопропускныe трубы.

Ремонт участка трассы Параньга — Алашайка — Портчара протяженностью 14 км завершают в Параньгинском районе Республики Марий Эл. Работы выполняют при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».

Специалисты исправили продольный и поперечный профили дороги, устранили участки с пучинообразованием, обновили дорожное покрытие, а также отремонтировали 13 водопропускных труб. Для удобства пассажиров обновили покрытие на трех автобусных остановках, а обочины укрепили щебнем.

Также рабочие заменили барьерное ограждение. Сейчас они устанавливают сигнальные столбики, которые помогут водителям лучше ориентироваться в условиях ограниченной видимости и в темное время суток. Кроме того, планируется нанести дорожную разметку.

Завершение ремонта этой автомобильной дороги значительно улучшит транспортную доступность к социально значимым объектам в деревне Алашайка. Жители смогут с комфортом проезжать к Куянковской средней общеобразовательной школе, фельдшерско-акушерскому пункту и Соборной мечети.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.