В Марий Эл завершают ремонт дороги Параньга — Алашайка — Портчара

Ремонт участка трассы Параньга — Алашайка — Портчара протяженностью 14 км завершают в Параньгинском районе Республики Марий Эл. Работы выполняют при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».
Специалисты исправили продольный и поперечный профили дороги, устранили участки с пучинообразованием, обновили дорожное покрытие, а также отремонтировали 13 водопропускных труб. Для удобства пассажиров обновили покрытие на трех автобусных остановках, а обочины укрепили щебнем.
Также рабочие заменили барьерное ограждение. Сейчас они устанавливают сигнальные столбики, которые помогут водителям лучше ориентироваться в условиях ограниченной видимости и в темное время суток. Кроме того, планируется нанести дорожную разметку.
Завершение ремонта этой автомобильной дороги значительно улучшит транспортную доступность к социально значимым объектам в деревне Алашайка. Жители смогут с комфортом проезжать к Куянковской средней общеобразовательной школе, фельдшерско-акушерскому пункту и Соборной мечети.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.