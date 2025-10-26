Во Владимире пройдет конференция по гармонии бизнеса и здоровья

Свои услуги на мероприятии могут представить врачи и эксперты, а также предприниматели в сфере красоты и здоровья, которые хотят развивать свое дело. На конференции участники смогут найти новых партнеров и клиентов среди коллег по рынку, узнать о последних трендах на стыке медицины и предпринимательства и получить ответы на свои вопросы от ведущих экспертов.