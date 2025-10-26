Во Владимире пройдет конференция по гармонии бизнеса и здоровья

Конференция «Женский код успеха: гармония бизнеса и здоровья» состоится 19 ноября во Владимире. Поддержка предпринимателям оказывается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00 на площадке организации «Милосердие и порядок». Это событие объeдинит владельцев и специалистов бизнеса, связанного со здоровьем человека: медицинских клиник, салонов красоты и косметологии, массажных салонов и SPA-студий, фитнес-центров, нутрициологов и диетологов.
Свои услуги на мероприятии могут представить врачи и эксперты, а также предприниматели в сфере красоты и здоровья, которые хотят развивать свое дело. На конференции участники смогут найти новых партнеров и клиентов среди коллег по рынку, узнать о последних трендах на стыке медицины и предпринимательства и получить ответы на свои вопросы от ведущих экспертов.
Чтобы стать участником мероприятия и представить свой бизнес, нужно пройти регистрацию по ссылке. А чтобы принять участие в качестве гостя, нужно пройти регистрацию.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.