С начала года в Подмосковье почти 130 экскурсоводов прошли аттестацию

Обязательную аттестацию с начала года в Московской области прошли 126 человек — 122 экскурсовода и 4 гида-переводчика. Ее организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
На получение госуслуги поступило 294 заявки. Среди аттестованных — пять гидов, проводящих экскурсии по двум и более регионам. Экскурсоводам выдано 100 нагрудных идентификационных карточек.
Впервые аттестован гид-переводчик, который работает в восьми регионах: Московской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областях. До конца года запланировано еще четыре заседания аттестационной комиссии. Они состоятся 13 и 27 ноября, 11 и 18 декабря.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.