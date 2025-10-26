Ричмонд
В селе Кошки Самарской области благоустроили парк

Там появились современные пешеходные дорожки, скамейки и новые площадки.

Гудковский парк, расположенный на улице 60 лет Октября, благоустроили в селе Кошки Самарской области. Это стало возможно в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Кошкинского муниципального района.

Территория парка преобразилась. Там появились современные пешеходные дорожки из брусчатки. Рабочие установили скамейки, обустроили новые площадки, что позволяет организовать активный отдых и игры. Большое внимание уделили безопасности в вечернее время. Благодаря проведенным электромонтажным работам парк теперь полностью освещен.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.