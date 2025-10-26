В Татарстане в ноябре пройдет форум юных граждан

Главная тема форума в этом году — карьерное самоопределение и выбор профессии. Мероприятие поможет подросткам осознанно подойти к выбору будущего, понять, какие направления им ближе, какие сильные стороны у них уже есть и как развивать свой талант. В течение трех дней участников ждет насыщенная программа: блоки саморазвития, направленные на понимание себя, своих интересов и возможностей, карьерные лаборатории — встречи с профессионалами разных сфер и знакомство с современными профессиями. Также пройдут мастер-классы и открытые беседы с людьми, которые нашли свое дело и готовы поделиться личным опытом.