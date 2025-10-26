В Татарстане в ноябре пройдет форум юных граждан

Форум юных граждан — ежегодная образовательная площадка для подростков 14−18 лет — пройдет с 4 по 6 ноября в Татарстане. Он состоится в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве по делам молодежи.
«Мы хотим, чтобы ребята почувствовали: выбор профессии — это не обязанность, а возможность найти себя. Наши эксперты помогут участникам осознать, в чем они сильны, какие направления им ближе и как сделать первые шаги к цели уже сегодня», — отметили организаторы форума.
Главная тема форума в этом году — карьерное самоопределение и выбор профессии. Мероприятие поможет подросткам осознанно подойти к выбору будущего, понять, какие направления им ближе, какие сильные стороны у них уже есть и как развивать свой талант. В течение трех дней участников ждет насыщенная программа: блоки саморазвития, направленные на понимание себя, своих интересов и возможностей, карьерные лаборатории — встречи с профессионалами разных сфер и знакомство с современными профессиями. Также пройдут мастер-классы и открытые беседы с людьми, которые нашли свое дело и готовы поделиться личным опытом.
С участниками форума встретятся специалисты, психологи, предприниматели и лидеры образовательных и карьерных проектов Татарстана. Подать заявку на участие можно до 28 октября на сайте форума.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.