В поликлинике Дмитриева в Курской области завершают первый этап ремонта

Первый этап капитального ремонта главного корпуса поликлиники центральной районной больницы в городе Дмитриеве Курской области, который начался в марте 2025 года, близится к завершению. Проведение работ стало возможным при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Дмитриевского района.
Ремонт проходит в два этапа. На первом специалисты улучшат первый этаж и частично выполнят работы на втором, включая помещения, где будут вести прием участковые терапевты. Заключительный этап будет включать ремонт оставшейся площади второго этажа и фасада здания. Его планируют завершить в конце 2027 года.
На сегодняшний день специалисты сделали системы отопления, водоснабжения, пожарной безопасности. Также они обновили электрические сети. Работы выполнены на более чем 86%. Завершить первый этап ремонта планируется в ноябре.
«Также мы устраняем проблему с нашей старой пристройкой, которая во время работ дала трещину. Совместно со стройконтролем было принято решение ее демонтировать и воссоздать новую, чтобы в будущем у нас не возникли проблемы», — рассказал главный врач центральной районной больницы Александр Хардиков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.