Обмен опытом, подготовка кадров. МВД расширит взаимодействие с коллегами из Вьетнама

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время официального визита делегации МВД Беларуси во Вьетнам министр внутренних дел Иван Кубраков встретился с директором Управления общественной безопасности Хошимина Май Хоангом. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.
Стороны обсудили вопросы обмена делегациями и экспертами, оперативного предоставления запрашиваемой информации, проведения совместных мероприятий и другие форматы взаимодействия, направленные на повышение профессионализма служб двух стран. «У МВД Беларуси богатый опыт работы с иностранными коллегами. Мы готовы предоставить возможности для обучения полицейских из Вьетнама в учебных заведениях и подразделениях нашего ведомства», — отметил Иван Кубраков.
На встрече подписан меморандум о взаимопонимании между Управлением общественной безопасности провинции Хошимин и УВД Брестского облисполкома.
«Мы заинтересованы в изучении передового международного опыта в борьбе с транснациональной оргпреступностью, экстремизмом и терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, в обеспечении общественного порядка. В свою очередь МВД Беларуси готово поделиться собственными наработками и технологиями», — подчеркнул министр. Он убежден, что подписанный меморандум послужит основой для новых проектов и инициатив между регионами.
Коллеги из Вьетнама выразили заинтересованность в обучении своих сотрудников в Беларуси и закупке средств индивидуальной защиты, оборудования для обеспечения общественной безопасности и других товаров для правоохранительных структур, выпускаемых белорусскими производителями.
«Наше ведомство стремится к расширению сфер взаимодействия с вьетнамскими коллегами и открыто к общению по всем направлениям», — заключил Иван Кубраков. -0-
Фото МВД.