Обмен опытом, подготовка кадров. МВД расширит взаимодействие с коллегами из Вьетнама

«Мы заинтересованы в изучении передового международного опыта в борьбе с транснациональной оргпреступностью, экстремизмом и терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, в обеспечении общественного порядка. В свою очередь МВД Беларуси готово поделиться собственными наработками и технологиями», — подчеркнул министр. Он убежден, что подписанный меморандум послужит основой для новых проектов и инициатив между регионами.