«Падежа нет там, где к животным относятся с душой». Депутат о личном вкладе работников АПК

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В тех хозяйствах, где работники относятся к животным с душой, падежа не будет. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Александра Михеенко.
«Так на каждой ферме: где телятница относится к животным с душой, там и не будет падежа, а будет порядок. Есть пример, где две фермы стоят рядом: на одной — падеж, а на соседней — за каждым теленочком, как за ребенком, уход и забота, и падежа там нет! Это говорит о личном отношении каждого человека. И так на любой работе», — уверена Александра Михеенко.
Говоря в целом об агропромышленном комплексе, депутат заметила, что, не вникая глубоко в технологию производства, проезжая вдоль полей, сразу видно, насколько добросовестно там поработал механизатор, насколько качественно вспахана почва и проведена обработка — это все слагаемые успеха.
«Конечно, руководители хозяйств должны быть впереди и задавать тон. Потенциал сегодня есть не только в Витебской области, а, безусловно, по всей стране. Уверена, что работникам нужно пересмотреть свои подходы, и они это должны услышать», — сказала Александра Михеенко.
Она обратилась к словам главы государства Александра Лукашенко о том, что лучше работать, чем воевать, выразив полное согласие с этим простым, но фундаментальным принципом. «Я полностью поддерживаю сказанное Президентом. Мы 80 лет живем в мирной стране, под спокойным небом. Мы не приучены воевать — надо работать! Важно, чтобы этот посыл услышали люди, простые работники, ведь сегодня результат зависит от каждого», — подчеркнула депутат.
Александра Михеенко добавила, что белорусский народ испокон веков жил созидая. Во всем мире белорусов знают как мирный, трудолюбивый народ. Это подчеркивают слова государственного гимна, который начинается так: «Мы, белорусы — мирные люди».
«Мы должны делать то, что умеем, — работать. Такая задача стоит перед всеми отраслями народного хозяйства, и в стране сегодня все для этого есть, — сказала она. — И Президентом, и правительством принимаются все необходимые меры для развития производства импортозамещающей продукции, развивается необходимая инфраструктура и др. Людям на местах нужно качественно выполнять работу, любить свою землю, чтобы ей гордились и наши дети, и наши внуки, и все последующие поколения».-0-