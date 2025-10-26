«Падежа нет там, где к животным относятся с душой». Депутат о личном вкладе работников АПК

«Так на каждой ферме: где телятница относится к животным с душой, там и не будет падежа, а будет порядок. Есть пример, где две фермы стоят рядом: на одной — падеж, а на соседней — за каждым теленочком, как за ребенком, уход и забота, и падежа там нет! Это говорит о личном отношении каждого человека. И так на любой работе», — уверена Александра Михеенко.