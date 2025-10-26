Школьников Краснодара познакомили с работой научного центра риса

Специалисты «Федерального научного центра риса» организовали экскурсию для учеников средней общеобразовательной школы № 77 поселка Белозерного в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. Проведение подобных мероприятий соответствует целям и задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Школьники посетили лаборатории центра и музей. Научные сотрудники лаборатории качества рассказали им о том, как проходит оценка риса. Также школьники побывали в лаборатории иммунитета и защиты растений, где им рассказали о болезнях риса и подготовили мастер-класс. Под руководством ученых дети посеяли колонии бактерий на питательные среды, чтобы понаблюдать за их ростом и развитием.
«Во время экскурсии ученики увидели не только зерно и крупу риса, но и заглянули в его ДНК. В лаборатории биотехнологии и молекулярной биологии ребятам рассказали, как определяют наличие нужных генов, с помощью которых селекционеры могут создавать новые сорта устойчивые к болезням и другим факторам», — рассказали в «Федеральном научном центре риса».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.