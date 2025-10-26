Ричмонд
Участниками проекта «Серебряный старт» в Омской области стали 13 человек

Они прошли модули по разработке бизнес-идеи, маркетингу, финансовому планированию и продвижению.

Обучение по программе «Серебряный старт» прошли 13 жителей Омской области старше 60 лет, сообщили в правительстве региона. Занятия были организованы в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

За время обучения участники прошли модули по разработке бизнес-идеи, маркетингу, финансовому планированию и продвижению, посмотрели видеолекцию федерального психолога Анетты Орловой о страхах и возможностях в зрелом возрасте, поучаствовали в практических тренингах и сессиях генерации идей. Программа завершилась 17 октября защитой бизнес-проектов.

Победительницей стала Светлана Локтева, которая представила проект «Серебряные луга», посвященный производству натурального травяного чая. На развитие своего дела участница получила грант в размере 150 тыс. рублей.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.