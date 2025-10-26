В больнице поселка Первомайского на Алтае установили новый рентген-аппарат

С помощью оборудования врач может увеличивать отдельные участки изображения, подсвечивать или затемнять области, делать локальные снимки необходимых областей. Цифровые изображения обладают улучшенным разрешением и информативностью, что значительно повышает точность диагностики. Кроме того, результаты обследований теперь доступны для всех врачей, так как рентген-аппарат позволяет не только получать цифровые диагностические снимки, но и сохранять и передавать полученную информацию в единую базу данных.