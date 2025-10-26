В больнице поселка Первомайского на Алтае установили новый рентген-аппарат

Новый цифровой рентгеновский аппарат установили в Бийской центральной районной больнице в селе Первомайском в Алтайском крае. Это стало возможным при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
«Ежедневно наши врачи-рентгенологи проводят до 125 обследований в день, из них более 40 — на новом оборудовании, которое позволяет получить лучшее качество снимка и уменьшить лучевую нагрузку на пациента», — пояснили в медучреждении.
С помощью оборудования врач может увеличивать отдельные участки изображения, подсвечивать или затемнять области, делать локальные снимки необходимых областей. Цифровые изображения обладают улучшенным разрешением и информативностью, что значительно повышает точность диагностики. Кроме того, результаты обследований теперь доступны для всех врачей, так как рентген-аппарат позволяет не только получать цифровые диагностические снимки, но и сохранять и передавать полученную информацию в единую базу данных.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.