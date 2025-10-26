Первый день — для ценителей шансона. В Могилеве стартовал фестиваль «Золотой шлягер»

Порассуждал исполнитель и о том, остается ли шансон востребованным. По его словам, определить это можно по залу, в том числе могилевскому. «Если будет зал полный, значит, он востребован. Если зал будет пустой, значит, не востребован, — сказал он. — А в целом по миру у каждого жанра есть свои слушатели. Ровно как у шансона есть свои слушатели, ровно как и у поп-музыки. Востребован ли тот или иной исполнитель — это другой вопрос. И все это зависит только от того, насколько люди приобретают билеты на того или иного артиста или прослушивают его на стриминговых площадках», — отметил он.