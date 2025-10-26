Первый день — для ценителей шансона. В Могилеве стартовал фестиваль «Золотой шлягер»

26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в 30-й раз стартовал международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер». Первый масштабный концерт «Шансон-парад» объединил любителей этого музыкального направления, передает корреспондент БЕЛТА.
На сцене Дворца культуры области сегодня выступил российский певец и композитор Виктор Дорин, а также исполнитель, композитор и лидер группы «Кабриолет» Александр Марцинкевич.
Как отметил во время пресс-конференции Виктор Дорин, про «Золотой шлягер» он узнал буквально на днях, но Могилев для него практически родной. Ведь отсюда родом его теща.
Порассуждал исполнитель и о том, остается ли шансон востребованным. По его словам, определить это можно по залу, в том числе могилевскому. «Если будет зал полный, значит, он востребован. Если зал будет пустой, значит, не востребован, — сказал он. — А в целом по миру у каждого жанра есть свои слушатели. Ровно как у шансона есть свои слушатели, ровно как и у поп-музыки. Востребован ли тот или иной исполнитель — это другой вопрос. И все это зависит только от того, насколько люди приобретают билеты на того или иного артиста или прослушивают его на стриминговых площадках», — отметил он.
Несмотря на большой опыт выступлений, Виктор Дорин поделился, что всегда волнуется перед выходом к зрителям. «Если человек волнуется, значит, ему есть за что переживать. Если он переживает, значит, он хочет свое дело сделать хорошо. Насколько хорошо дело получится у него, тут уже от разных факторов зависит. Но когда человек переживает, он все-таки любит свое дело, любит своего зрителя и любит то, чем занимается», — отметил он.
Для могилевских зрителей российский исполнитель подготовил сюрприз. «Будет премьера. Недавно вышедшая песня “Женская логика”, которая еще ни разу не звучала на концертной площадке», — признался он.
Александр Марцинкевич добавил концерту настоящего цыганского колорита. Большое разнообразие тем песен, уникальный стиль артиста чувствуется во всем. Артист представил как знаменитые и полюбившиеся песни, так и композиции из нового альбома.
Среди тех, кто решил послушать живое выступление артистов, — Наталья Климович из Осиповичей. Женщина приехала сюда вместе с коллегами — с покупкой билетов помогла профсоюзная ячейка. «Наш профсоюз старается скрашивать наши будни, ездим на экскурсии, сегодня на концерт — рассказала она. — Осенью, когда на улице уже все серое, а погода не радует солнцем, такие творческие встречи дарят заряд хорошего настроения. А еще это возможность интересно провести время с коллегами».
Из Краснополья на концерт в Могилев приехала Ольга Фроленкова. Женщина рассказала, что очень любит шансон, всегда включает его в машине. И даже мужа «подсадила» на такую музыку. «Нравится мне шансон своей душой. Хотелось увидеть исполнителей вживую: и Дорина, и Марцинкевича, — сказала она. — Приехали целым автобусом коллег. Проведем отличный вечер в отличной компании».
Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер» проходит в Могилевской области с 26 октября по 3 ноября. Программа творческого события насыщенная и разнообразная: концерты, тематические мастер-классы, встречи с исполнителями, спектакли, кинопоказы и выставки. Во время фестиваля задействуют площадки не только областного центра, но и Бобруйска и Кричева. -0-