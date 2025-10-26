В Красноярском крае три ИТ-компании получили гранты на реализацию проектов

Три ИТ-компании Красноярского края победили в грантовом конкурсе на реализацию проектов в области информационных технологий и связи, организованном в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития.
Всего в этом году на конкурс было подано 13 заявок, из них 9 были допущены до очной защиты на экспертной комиссии. В число победителей вошел проект компании «Аспирити» по разработке голосового ИИ-тренажера. Он позволяет оттачивать коммуникативные навыки сотрудников. Тренажер создает реалистичные имитации диалогов с различными типами клиентов и предоставляет детальную аналитику с персональными рекомендациями для улучшения результатов. Проект позволит компаниям значительно сократить финансовые затраты и время на обучение новых сотрудников.
Также финансовую поддержку получила компания «Ти Ви Ар», которая планирует разработать систему тепловизионного мониторинга оборудования электроподстанций. Это поможет отслеживать любые нетипичные изменения температуры электрооборудования и передавать сигналы отклонений на централизованный пункт управления для предотвращения аварийных ситуаций.
Третий проект, который получил краевой грант, принадлежит компании «СейсмикЛаб». Он направлен на доработку программно-аппаратного комплекса удаленного сбора и передачи данных о техническом состоянии автономной спецтехники в сложных условиях эксплуатации, в том числе под землей. Более подробная информация об итогах конкурса размещена на официальном сайте министерства цифрового развития края.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.