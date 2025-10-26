В Красноярском крае три ИТ-компании получили гранты на реализацию проектов

Всего в этом году на конкурс было подано 13 заявок, из них 9 были допущены до очной защиты на экспертной комиссии. В число победителей вошел проект компании «Аспирити» по разработке голосового ИИ-тренажера. Он позволяет оттачивать коммуникативные навыки сотрудников. Тренажер создает реалистичные имитации диалогов с различными типами клиентов и предоставляет детальную аналитику с персональными рекомендациями для улучшения результатов. Проект позволит компаниям значительно сократить финансовые затраты и время на обучение новых сотрудников.