В Удмуртии объявили даты рейсов поезда «Чайковский экспресс»

Последние в этом году 10 рейсов ретропоезда «Чайковский экспресс» Ижевск — Воткинск состоятся в декабре. Создание качественных турпродуктов — важная часть реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве по туризму Удмуртии.
Рейсы организуют двумя блоками: с 10 по 14 декабря и с 17 по 21 декабря. Принять участие в них смогут 1160 человек. Каждый сезон в программу маршрута вносятся изменения. В декабрьских поездках гостей ждут путешествие в стилизованных вагонах с локомотивом-поездом на угольной тяге, рождественская программа в музее-усадьбе Чайковского. Они смогут посетить отреставрированный Благовещенский собор. Еще для них подготовили интерактивную экскурсию в Музей медицины и новогодний подарок «Щелкунчик».
Маршрут ретропоезда «Чайковский экспресс» приурочен к 185-летию со дня рождения великого композитора Чайковского. В связи с высокой популярностью маршрута к первоначально запланированным 33 рейсам было добавлено еще 22. Всего в 2025 году путешествия во времени на ретропоезде совершат 6380 человек — жители Удмуртии и других регионов России, граждане зарубежных стран. Подробнее о маршруте можно узнать на официальном сайте.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.