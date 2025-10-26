В Удмуртии объявили даты рейсов поезда «Чайковский экспресс»

Рейсы организуют двумя блоками: с 10 по 14 декабря и с 17 по 21 декабря. Принять участие в них смогут 1160 человек. Каждый сезон в программу маршрута вносятся изменения. В декабрьских поездках гостей ждут путешествие в стилизованных вагонах с локомотивом-поездом на угольной тяге, рождественская программа в музее-усадьбе Чайковского. Они смогут посетить отреставрированный Благовещенский собор. Еще для них подготовили интерактивную экскурсию в Музей медицины и новогодний подарок «Щелкунчик».