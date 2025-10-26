Новая поликлиника в кузбасском городе Белово готова почти на 70%

Строительная готовность детской поликлиники в городе Белово в Кузбассе составляет уже 68%, сообщили в отделе информационной политики регионального министерства здравоохранения. Медучреждение возводят в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«На данный момент строительная готовность объекта составляет 68%. Сейчас выполняются работы по облицовке стен и пола плиткой, монтажу внутренних инженерных коммуникаций отопления и слаботочных сетей. Завершается монтаж мягкой кровли и проводятся работы по благоустройству территории — укладке асфальтового покрытия», — отметил заместитель губернатора региона по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Глеб Орлов.
Общая площадь трехэтажной поликлиники составит более 3,4 тыс. кв. м. В здании обустроят кабинеты врачей, хирургический блок и игровую зону. Учреждение будет рассчитано на 360 посещений в смену. Всего медицинскую помощь там будут получать 14 тыс. детей.
Напомним, в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Кузбассе продолжается строительство трех поликлиник: в Белове, Новокузнецке и Киселевске.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.