В Подмосковье организуют инфотуры для представителей турбизнеса и блогеров

Семь групповых информационных туров организуют в ноябре в Московской области для туроператоров и представителей блогерского сообщества в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.
Такие мероприятия проводят регулярно для продвижения и популяризации туристского потенциала Подмосковья. Информационные поездки делятся на групповые — для представителей турагентств и туроператоров, организующих путешествия по области, и индивидуальные — для блогеров, пишущих на темы культуры и туризма, у которых в социальных сетях не менее 20 тыс. подписчиков.
Всего на 2025 год запланировано 14 инфотуров по региону. Уже провели четыре групповых и два индивидуальных. В следующем месяце организуют семь групповых. Участники посетят Королев, Коломну, Зарайск, Сергиев-Посад, Серпухов, Чехов, Воскресенск и другие города. Записаться на инфотуры можно по телефону: 8 (985) 564−19−26.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.