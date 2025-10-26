В Подмосковье организуют инфотуры для представителей турбизнеса и блогеров

Такие мероприятия проводят регулярно для продвижения и популяризации туристского потенциала Подмосковья. Информационные поездки делятся на групповые — для представителей турагентств и туроператоров, организующих путешествия по области, и индивидуальные — для блогеров, пишущих на темы культуры и туризма, у которых в социальных сетях не менее 20 тыс. подписчиков.