В Жигулевске Самарской области состоялась ярмарка учебных мест

Городская ярмарка учебных мест состоялась 23 октября в Жигулевском государственном колледже в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Самарской области.
Мероприятие объединило 11 ведущих учебных заведений региона и более 600 старшеклассников. Учащиеся 9−11 классов узнали о перспективах получения образования в колледжах и вузах региона, а также попробовали себя в различных профессиях. Под руководством опытных наставников школьники делали инъекции на медицинских тренажерах, изучали строение зубов через создание пластилиновых моделей, управляли мини-роботами и погружались в виртуальную реальность.
Кроме того, все желающие могли пройти экспресс-диагностику профессиональных способностей и получить индивидуальную консультацию по выбору дальнейшего образовательного пути.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.