Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Жигулевске Самарской области состоялась ярмарка учебных мест

Школьники узнали о перспективах получения образования в колледжах и вузах региона.

Городская ярмарка учебных мест состоялась 23 октября в Жигулевском государственном колледже в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Самарской области.

Мероприятие объединило 11 ведущих учебных заведений региона и более 600 старшеклассников. Учащиеся 9−11 классов узнали о перспективах получения образования в колледжах и вузах региона, а также попробовали себя в различных профессиях. Под руководством опытных наставников школьники делали инъекции на медицинских тренажерах, изучали строение зубов через создание пластилиновых моделей, управляли мини-роботами и погружались в виртуальную реальность.

Кроме того, все желающие могли пройти экспресс-диагностику профессиональных способностей и получить индивидуальную консультацию по выбору дальнейшего образовательного пути.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.