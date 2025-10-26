В Жигулевске Самарской области состоялась ярмарка учебных мест

Мероприятие объединило 11 ведущих учебных заведений региона и более 600 старшеклассников. Учащиеся 9−11 классов узнали о перспективах получения образования в колледжах и вузах региона, а также попробовали себя в различных профессиях. Под руководством опытных наставников школьники делали инъекции на медицинских тренажерах, изучали строение зубов через создание пластилиновых моделей, управляли мини-роботами и погружались в виртуальную реальность.