Лавров раскрыл настоящую причину, почему отменилась его встреча с Рубио

Переговоры с госсекретарем США Марко Рубио оказались настолько результативными, что Штаты не сочли нужным организовывать личную встречу. Об этом заявил министр иностранных России Сергей Глава МИД дал интервью венгерскому каналу Ultrahang.
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.