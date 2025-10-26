Кофе подмышкой, консервы в карманах: Космонавт Джанибеков рассказал Life.ru, почему на орбите хочется горячего

Владимир Джанибеков рассказал о своих полётах в космос. Видео © Life.ru.
Владимир Александрович, в первую очередь хотелось бы узнать, что космонавтам снится на орбите во время отдыха?
Владимир Джанибеков: В целом, если что-то и снится, то всё то же самое, что и на Земле. Никаких принципиальных отличий нет. Но сны бывают редко.
То есть на орбите сон обычно не запоминается?
Владимир Джанибеков: У меня в основном были недлительные полёты — там, как говорится, не до сна. В третьем полёте было тяжело из‑за ремонта, больше боролись с бессонницей. Ничего особенного не вспомню.
Скучали по какой-то еде, которой не хватало на орбите?
Владимир Джанибеков: Я с 11 лет в казарме, в армии, поэтому особых предпочтений не сложилось: что есть — то есть, вопросов не было. Единственное — в пятом полёте было холодно, не хватало чего‑нибудь горячего.
Хотелось как на Земле — горячего блюда?
Владимир Джанибеков: Чай, кофе завариваешь подмышкой, консервы подогреваешь в карманах. Есть ещё лампа дневного света тёплая, но карманы теплее. Да и к лампочке особо ничего не приклеишь, чтобы подогреть.
Есть ли места на Земле, которые с орбиты так и не удалось рассмотреть, но очень хотелось?
Владимир Джанибеков: Таких мест много. Наклонение орбиты таково, что свою страну мы по большому счёту почти и не видим. Хотелось взглянуть на Москву, Подмосковье сверху — чтобы родные места как на ладони. И ещё — полярные районы. Когда наш корабль «Седов» застрял во льдах Антарктиды, особенно хотелось увидеть это с орбиты, но всё оставалось на горизонте.
И последний вопрос. Чем пахнет космический корабль? На что похож этот запах?
Владимир Джанибеков: Пахнет тренажёром. Тренажёры сделаны настолько хорошо, что при предстартовой «отсидке», садясь в корабль, я даже засомневался — он настоящий или тренажёр. Запахи технические, знакомые, ничего необычного. Когда много лет тренируешься, этот аромат становится почти «домашним».
Ранее Life.ru рассказывал как космонавт Олег Артемьев выразил Эрролу Маску благодарность за сына — Илона Маска, чьи разработки могут стать площадкой для следующего полёта россиянина: Артемьев является кандидатом на в команду Starship, а в первой половине 2026 года готовится к миссии Crew-12 на Crew Dragon. На его счету — три полёта, восемь выходов в открытый космос и 560 суток на орбите; он — Герой России, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Гагарина.
Главные эксклюзивные интервью и репортажи — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.