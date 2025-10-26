Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мечты о балете, слухи о любовницах и мистические ДТП: Николаю Караченцову мог исполниться 81 год

Николай Караченцов — легендарный актер с невероятной харизмой и тяжелой судьбой. Широкую популярность он получил после роли графа Резанова в спектакле «Юнона и Авось». Его несравненный голос и актерский талант также повлияли на его известность в кино. Всего он сыграл в 145 картинах, в том числе — в комедии «Белые росы», драме «Моонзунд» и трагикомедии «Старший сын». Однако прервать звездную карьеру пришлось после тяжелой аварии. 27 октября Николаю Караченцову мог исполниться 81 год. О его карьере и личной жизни — в материале URA.RU.

Николай Караченцов — легендарный актер с невероятной харизмой и тяжелой судьбой. Широкую популярность он получил после роли графа Резанова в спектакле «Юнона и Авось». Его несравненный голос и актерский талант также повлияли на его известность в кино. Всего он сыграл в 145 картинах, в том числе — в комедии «Белые росы», драме «Моонзунд» и трагикомедии «Старший сын». Однако прервать звездную карьеру пришлось после тяжелой аварии. 27 октября Николаю Караченцову мог исполниться 81 год. О его карьере и личной жизни — в материале URA.RU.

Читать далее.