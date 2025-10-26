Российский ресторанный бизнес ожидает шестикратный рост к 2030 году

«На мой взгляд, через пять лет, к 2030 году, российский рынок общественного питания ждёт масштабный рост по числу заведений. Рынок вырастет в шесть, а может и в семь раз. На это повлияют несколько факторов. Например, появление квалифицированных кадров в этой отрасли», — цитирует Горенского ТАСС.