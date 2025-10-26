В подмосковных Луховицах ремонт стадиона «Спартак» завершат в 2026 году

Реконструкцию стадиона «Спартак» и физкультурно-оздоровительного комплекса имени олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского в Луховицах завершат до конца следующего года в ходе реализации госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«В Луховицах продолжается реконструкция стадиона “Спартак”. Подрядчик приступил к монтажу металлоконструкций кровли над трибунами. Завершить работы планируется в 2026 году», — говорится в сообщении.
Работы проводятся с апреля 2024 года. На стройплощадке каждый день работают до 45 человек и задействовано 5 единиц техники. Ведется кладка внутренних перегородок, устройство вентилируемого фасада, монтаж кровли, устройство основания футбольного поля, монтаж системы электроснабжения и благоустройство территории.
Крытая трибуна стадиона вместит 1,5 тыс. зрителей. Также будут оборудованы административные помещения, спортивные и тренажерные залы, раздевалки. Футбольное поле сделают с искусственным покрытием. Кроме того, проектом предусмотрены беговые дорожки, универсальная спортплощадка, парковка и шумозащитный экран.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.