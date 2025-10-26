В Тюмени наградили лучших молодых инженеров и разработчиков

«Наша общая задача — не просто идти в ногу со временем, а активно формировать новую технологическую реальность, обеспечивая ее безопасность, этичность и доступность. Тюменская область с уверенностью смотрит в цифровое завтра. Наш регион обладает опытом и заметными достижениями в сфере цифровизации. Нам необходимо сфокусировать внимание на развитии цифровых компетенций. Все вложения в инфраструктуру должны быть подкреплены инвестициями в человеческий капитал. Принципиально важно, чтобы каждый мог уверенно себя чувствовать в цифровом мире, а специалисты были вооружены самыми передовыми знаниями», — отметил губернатор региона Александр Моор.