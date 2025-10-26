В Тюмени наградили лучших молодых инженеров и разработчиков

Победителей чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора наградили в Тюменском технопарке в ходе XVIII цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех». В состязании, организованном в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», приняли участие воспитанники дворца творчества и спорта «Пионер», сообщили в учреждении.
«Наша общая задача — не просто идти в ногу со временем, а активно формировать новую технологическую реальность, обеспечивая ее безопасность, этичность и доступность. Тюменская область с уверенностью смотрит в цифровое завтра. Наш регион обладает опытом и заметными достижениями в сфере цифровизации. Нам необходимо сфокусировать внимание на развитии цифровых компетенций. Все вложения в инфраструктуру должны быть подкреплены инвестициями в человеческий капитал. Принципиально важно, чтобы каждый мог уверенно себя чувствовать в цифровом мире, а специалисты были вооружены самыми передовыми знаниями», — отметил губернатор региона Александр Моор.
По направлению «Программирование» в номинации «Популярное образование, развлечения и мультимедиа» лучшим признан проект «VR-музей “Тюменский поезд-баня”» обучающегося детского технопарка «Кванториум» Георгия Герцена. По направлению «Робототехника» в номинации «Гонки дронов», организатором которой выступил Дворец творчества и спорта «Пионер», победителем стал Савелий Патракеев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.