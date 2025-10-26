Педагог из Чувашии вошла в число лидеров проекта «ТопБЛОГ»

Учитель биологии и педагог-психолог Наталия Матвеева из города Канаш Чувашской Республики вошла в число победителей пятого сезона проекта «ТопБЛОГ», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». За победу боролись более 24 тыс. участников со всей России, сообщили в региональном министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций.
«ТопБЛОГ» — уникальная образовательная платформа, где молодые блогеры получают знания, опыт и поддержку для создания социально значимого контента. Образовательный трек «Медиакампус», стартовавший весной 2025 года, собрал десятки тысяч участников, которые за полгода создали собственные медиапроекты и научились менять сообщества с помощью медиа.
В своем блоге, в котором более 12 тыс. подписчиков, Наталия рассказывает о путешествиях и школьных историях. Победную работу участница посвятила важной теме — эмоциональному выгоранию педагогов. Как школьный психолог, она предлагает реальные решения для поддержки учителей и сохранения их мотивации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.