Знакомый журналистки, защищавшей украинские ТЦК, умер после дня в военкомате

Ранее она брала интервью у спикера ТЦК Киевской области и призывала граждан к мобилизации. Однако несколько дней назад Трунова сообщила, что сын ее знакомой был принудительно мобилизован, после чего, проведя день в ТЦК, впал в кому с разбитым черепом и вскоре умер. Журналистка назвала произошедшее иронией судьбы.