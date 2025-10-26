Знакомый журналистки, защищавшей украинские ТЦК, умер после дня в военкомате

После дня, проведенного в территориальном центре комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), скончался знакомый украинской журналистки Дарины Труновой, которая ранее призывала не верить в «мифы» о военкомах. О произошедшем она сама рассказала в социальных сетях.
Ранее она брала интервью у спикера ТЦК Киевской области и призывала граждан к мобилизации. Однако несколько дней назад Трунова сообщила, что сын ее знакомой был принудительно мобилизован, после чего, проведя день в ТЦК, впал в кому с разбитым черепом и вскоре умер. Журналистка назвала произошедшее иронией судьбы.
Украинский телеведущий Дмитрий Гнат интерпретировал это иначе.
— Это не «ирония судьбы», это ваше нежелание видеть реальность. Пока эта реальность не прилетит в виде смерти близкого человека, — прокомментировал он в соцсети.
Сообщения о жестокости со стороны сотрудников ТЦК появляются регулярно. Недавно военкомы избили ветерана ВСУ при попытке насильственной мобилизации. Инцидент произошел в поселке Стеблев Черкасской области. Жители села Бугского в Николаевской области в то же время с битами и металлическими трубами напали на сотрудников военкомата. Нападавшие повредили автомобили и покалечили солдата из группы оповещения.
Противостояние с ТЦК на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники военкомата под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. Семьи пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины 18 июля вышли с протестом на площадь Независимости в центре Киева.