Школы искусств Ставрополья стали лучшими в СКФО

Победителями окружного этапа общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» стали участники из Ставропольского края. Итоги состязания, организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», подвели в Нальчике, сообщили в правительстве региона.
В номинации «Городская ДШИ» лучшей стала детская музыкальная школа города Лермонтова, в номинации «Сельская ДШИ» — детская художественная села Донского Труновского округа.
Теперь руководители школ-победительниц выступят в финале конкурса в Москве. Они презентуют программу развития, представят коллективы и вместе с ними ответят на вопросы жюри. В каждой из двух номинаций определят по одному победителю, которые получат приз по миллиону рублей, а призеры — по 300 тыс. рублей.
«Участие в конкурсах профессионального мастерства позволяет школам искусств выйти на совершенно новый уровень. Конкурсы создают благоприятную мотивационную среду для профессионального развития педагогических коллективов, распространения инновационного опыта, способствуя профессиональному самоопределению детей», — отметила первый заместитель министра культуры края Галина Павлова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.