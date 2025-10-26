Школы искусств Ставрополья стали лучшими в СКФО

Теперь руководители школ-победительниц выступят в финале конкурса в Москве. Они презентуют программу развития, представят коллективы и вместе с ними ответят на вопросы жюри. В каждой из двух номинаций определят по одному победителю, которые получат приз по миллиону рублей, а призеры — по 300 тыс. рублей.