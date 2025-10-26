Ричмонд
В Высокогорском районе Татарстана откроют новый глэмпинг

В нем будут размещены агроотели с фермерским колоритом, семейные зоны для отдыха, контактный зоопарк и кузнечные мастерские.

Глэмпинг «Иллә» откроют в селе Казаклар Высокогорском районе Татарстана в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в исполнительном комитете района.

Концепция глэмпинга предусматривает создание многофункционального туристического комплекса. В нем будут размещены агроотели с фермерским колоритом, семейные зоны для отдыха, кафе традиционной татарской кухни и кулинарная студия, экопарк «Су Буе», контактный зоопарк, творческие лаборатории и кузнечные мастерские. Также для гостей будут доступны интерактивные квесты с погружением в культуру татарского народа.

По мнению главы района Равиля Хисамутдинова, «Иллә» вполне может стать визитной карточкой Высокогорского района, привлекая гостей своей аутентичностью и разнообразием предлагаемых активностей.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.