Генштаб ВСУ сообщил о сложной ситуации в районе Красноармейска

Ситуация на красноармейском (украинское название — покровском) направлении остаётся напряжённой, сообщает генеральный штаб Вооружённых сил Украины в своём Telegram-канале.
«Обстановка в районе Покровско-Мирноградской агломерации и на Очеретинском участке покровского направления остаётся сложной. Противник превосходит нас в численности и наращивает наступательные усилия», — сказано в сообщении.
На подступах к городу Красноармейск и непосредственно в его пределах идут боевые действия, которые отличаются высокой интенсивностью и динамикой, подчеркнули в украинском Генштабе.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе главы государства Владимиру Путину сообщил, что российские бойцы окружили подразделения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР.