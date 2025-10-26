В Москве завершился первый этап отбора участников в экспедицию в Африку

Первый этап отбора участников в молодежную экспедицию в Африку, отвечающую задачам нацпроекта «Молодежь и дети», завершился в Москве. В нем приняли участие более 10 тыс. школьников и учащихся колледжей, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки Москвы.
«Московская молодежная экспедиция в Африку станет первым путешествием в рамках масштабного проекта “Шесть лет — шесть вулканов”, она пройдет в декабре этого года. Ребята посетят Танзанию, где изучат экосистемы двух вулканов. Первым этапом отбора стала просветительская акция “Вулканиада-2025”, участники которой написали диктант. Африканская экспедиция будет продолжением уникальных путешествий столичных школьников и студентов колледжей. Ранее они уже побывали в Арктике и Антарктиде», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Диктант состоял из 30 вопросов. Например, участникам нужно было ответить, какие вулканы самые высокие на Земле и сколько баллов включает в себя шкала вулканической активности. По итогам отобрали учащихся, которым предстоит пройти еще ряд испытаний. Ребята защитят свои проекты на форуме научного волонтерства и отправятся на учебно-тренировочные сборы.
Экспедицию в Африку возглавит путешественник Матвей Шпаро. Юные москвичи увидят вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи, извергающий черную лаву, один из самых высоких вулканов континента — Меру, а также посетят озеро Натрон.
В состав отряда войдут более 10 юных москвичей. Они соберут пробы лавы, почвы и воды — их изучат специалисты Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского и Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана Российской академии наук. Образцы пополнят экспозиции учреждений.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.