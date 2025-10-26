В Москве завершился первый этап отбора участников в экспедицию в Африку

«Московская молодежная экспедиция в Африку станет первым путешествием в рамках масштабного проекта “Шесть лет — шесть вулканов”, она пройдет в декабре этого года. Ребята посетят Танзанию, где изучат экосистемы двух вулканов. Первым этапом отбора стала просветительская акция “Вулканиада-2025”, участники которой написали диктант. Африканская экспедиция будет продолжением уникальных путешествий столичных школьников и студентов колледжей. Ранее они уже побывали в Арктике и Антарктиде», — рассказали в пресс-службе ведомства.