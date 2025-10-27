Расписание речной переправы между Самарой и Ширяево изменится с 27 октября

В Самаре изменится расписание речных судов до села Ширяево. Они начнут ходить по-новому с понедельника, 27 октября 2025 года. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.
Так, теперь теплоходы будут делать по маршруту Самара — Ширяево один рейс в день. Отправление из Самары намечено на 8:30, прибытие — в 11:00. В обратном направлении суда будут отплывать в 16:00. Прибытие в город запланировано на 18:10.
Напомним, с 27 октября на Волге в Самарской области закроют несколько остановочных пунктов. В их числе — Зольное, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры, Нижний пляж, Шелехметь и Винновка.