Расписание речной переправы между Самарой и Ширяево изменится с 27 октября

Число рейсов из Самары в Ширяево сократят до одного в день.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре изменится расписание речных судов до села Ширяево. Они начнут ходить по-новому с понедельника, 27 октября 2025 года. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Так, теперь теплоходы будут делать по маршруту Самара — Ширяево один рейс в день. Отправление из Самары намечено на 8:30, прибытие — в 11:00. В обратном направлении суда будут отплывать в 16:00. Прибытие в город запланировано на 18:10.

Напомним, с 27 октября на Волге в Самарской области закроют несколько остановочных пунктов. В их числе — Зольное, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилова поляна, Подгоры, Нижний пляж, Шелехметь и Винновка.