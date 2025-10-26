В селе Нижний Суык-Су Татарстана провeли соревнования для пожилых

Соревнования для пожилых жителей прошли в спортивном зале «Алга» села Нижний Суык-Су Тукаевского района Татарстана в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в исполнительном комитете района.
Участники соревновались в шести дисциплинах: шашках, дартсе, стрельбе, армрестлинге, настольном теннисе и бочче (игра с мячом для людей с ограниченными двигательными возможностями, похожая на боулинг. — Прим. ред.).
По итогам соревнований первое место заняли представители Кузкеевского сельского поселения, второе — Новотроицкого сельского поселения, третье — Мусабай-Заводского сельского поселения.
Отметим, мероприятие было направлено на поддержку активного долголетия, вовлечение пожилых людей в физическую активность и сохранение здоровья.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.