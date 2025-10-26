Ричмонд
Парфюмер раскрыла, как правильно наносить духи

Парфюм изначально создан для кожи, а не для одежды.

Источник: Комсомольская правда

Те, кто наносить духи в качестве последнего штриха, брызгая аромат на одежду, совершают ошибку. Наносить их следует только на кожу, лишь тогда аромат раскрывается правильно, об этом сообщила в разговоре с NEWS.ru парфюмер Валерия Нестерова.

— Парфюм изначально создан для кожи. Именно контакт с теплом тела, его химией и феромонами делает аромат живым. На коже он раскрывается, переливается, становится твоим. А вот на одежде звучит плоско, как ароматизатор воздуха, — считает эксперт.

По ее словам, парфюмерная жидкость также может быть окрашена и оставлять пятна на светлых тканях.

Ранее KP.RU предупредил, что использование поддельной парфюмерии, которая не проходила необходимых тестов и проверки на безопасность, может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Фенолы и альдегиды, используемые в производстве дешевой косметики и парфюмерии, могут приводить к кожным высыпаниям, головным болям и проблемам с дыхательной системой.