Парфюмер раскрыла, как правильно наносить духи

Ранее KP.RU предупредил, что использование поддельной парфюмерии, которая не проходила необходимых тестов и проверки на безопасность, может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Фенолы и альдегиды, используемые в производстве дешевой косметики и парфюмерии, могут приводить к кожным высыпаниям, головным болям и проблемам с дыхательной системой.