Названы самые раздражающие фразы мужчин и женщин

Некоторые фразы способны просто взбесить женщин, другие слова — буквально выводят из себя мужчин. Об этом рассказала в беседе NEWS.ru психолог Юлия Королева.
— «Ясно», при наличии скрытого конфликта моментально может вывести мужчину из равновесия. «Ладно» также вызывает сильное раздражение, а после слов «Я сама» мужчина ощущает себя ненужным, — считает эксперт.
Психолог перечислила фразы, которые раздражают женский пол. В топ попали: «Что тут можно не понять» и «Все понятно». Последнее воспринимается, будто мужчина просто прерывает разговор и не испытывает даже сочувствия.
Ранее KP.RU сообщил, что в отношениях следует открыто говорить о своих чувствах и желаниях. Зачастую молчание только усугубляет проблему. Кроме того, стоит прислушиваться к своему телу. Физическое самочувствие может рассказать и о внутреннем состоянии.