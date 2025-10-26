Ричмонд
Названы самые раздражающие фразы мужчин и женщин

Психолог перечислила фразы, которые вызывают раздражение у партнеров.

Некоторые фразы способны просто взбесить женщин, другие слова — буквально выводят из себя мужчин. Об этом рассказала в беседе NEWS.ru психолог Юлия Королева.

— «Ясно», при наличии скрытого конфликта моментально может вывести мужчину из равновесия. «Ладно» также вызывает сильное раздражение, а после слов «Я сама» мужчина ощущает себя ненужным, — считает эксперт.

Психолог перечислила фразы, которые раздражают женский пол. В топ попали: «Что тут можно не понять» и «Все понятно». Последнее воспринимается, будто мужчина просто прерывает разговор и не испытывает даже сочувствия.

Ранее KP.RU сообщил, что в отношениях следует открыто говорить о своих чувствах и желаниях. Зачастую молчание только усугубляет проблему. Кроме того, стоит прислушиваться к своему телу. Физическое самочувствие может рассказать и о внутреннем состоянии.