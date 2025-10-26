Названы самые раздражающие фразы мужчин и женщин

Ранее KP.RU сообщил, что в отношениях следует открыто говорить о своих чувствах и желаниях. Зачастую молчание только усугубляет проблему. Кроме того, стоит прислушиваться к своему телу. Физическое самочувствие может рассказать и о внутреннем состоянии.