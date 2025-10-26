На Дону назвали победителя этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Гран-при регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Ростовской области получила Ирина Пленерт. Конкурс организован в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
По решению губернатора региона Юрия Слюсаря учителю основ духовно-нравственной культуры народов России, географии и технологии гимназии № 20 имени С. С. Станчева поселка Каменоломни присуждена премия в 50 тыс. рублей.
Всего на региональный этап конкурса поступило более 200 работ от учителей школ, казачьих кадетских корпусов, лицеев, техникумов, колледжей, педагогов допобразования и воспитателей детсадов. Помимо гран-при, жюри отметило еще пять работ-победителей, еще шесть педагогов получили поощрительные призы. Награждение победителей пройдет на XXX Димитриевских образовательных чтениях в ноябре в донской столице.
«Учителя делают нас такими, какие мы есть. И не просто дают знания, а открывают главные жизненные истины. Их мудрость, терпение и душевная щедрость помогают раскрыться самым разным талантам, закладывают нравственный фундамент, на котором человек строит свое будущее», — отметил Юрий Слюсарь.
Напомним, ежегодный Всероссийский конкурс в сфере педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» проходит уже в 20-й раз. Он направлен на выявление творческих способностей педагогов, а также поддержку их инновационных разработок в сфере образования.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.