На Дону назвали победителя этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Напомним, ежегодный Всероссийский конкурс в сфере педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» проходит уже в 20-й раз. Он направлен на выявление творческих способностей педагогов, а также поддержку их инновационных разработок в сфере образования.