В Армении мэру Гюмри Гукасяну предъявили обвинение за призыв к союзу с РФ

Постанджян отметил, что новое обвинение было предъявлено Гукасяну по статье за публичный призыв к отказу от суверенитета Армении. При этом адвокат назвал меру политическим преследованием, отметил, что слова мэра Гюмри не имеют ничего общего с вменяемой ему статьей.