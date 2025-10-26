Ричмонд
В Армении мэру Гюмри Гукасяну предъявили обвинение за призыв к союзу с РФ

Адвокат задержанного Вардана Гукасяна назвал политическим преследованием новые обвинения в адрес мэра Гюмри.

Источник: Комсомольская правда

Мэру города Гюмри в Армении Вардану Гукасяну предъявили новое обвинение из-за заявления с призывом к формированию союза с Россией. Об этом сообщил адвокат градоначальника Заруи Постанджян.

«Правоохранительные органы приняли решение инициировать новое уголовное преследование в отношении Вардана Гукасяна за его мысли о формировании союза с другими странами», — говорится в сообщении.

Постанджян отметил, что новое обвинение было предъявлено Гукасяну по статье за публичный призыв к отказу от суверенитета Армении. При этом адвокат назвал меру политическим преследованием, отметил, что слова мэра Гюмри не имеют ничего общего с вменяемой ему статьей.

Ранее KP.RU сообщал, что Вардан Гукасян был арестован на два месяца по решению Антикоррупционного суда Армении.