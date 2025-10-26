Проверили биоматериал более 40 тыс. человек. Как эксперты вычислили генотип могилевского маньяка

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как эксперты помогли следствию в поиске маньяка Юрия Демьянова, убивавшего и насиловавшего девушек в 1996—1999 годах, в эфире телеканала СТВ рассказала заместитель начальника управления судебно-биологических экспертиз Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Татьяна Дубинич-Федорова, сообщает БЕЛТА.
Ни одно уголовное дело не проходит без назначения генетической экспертизы. Судмедэксперты внесли большой вклад в расследование и поимку маньяка, который в 1996—1999 годах совершил не менее восьми убийств несовершеннолетних девочек в Орше, Витебске, Борисове, Жодино. Татьяна Дубинич-Федорова подчеркнула, что возможности ГКСЭ позволяют работать не только с такими хорошими биологическими следами, как кровь, слюна, сперма, но и с оставленными при кратковременном контакте человека с каким-нибудь предметом. Это так называемые скрытые, латентные следы. «У нас в комитете существует учет данных ДНК, на который помещаются все установленные нами следы и лица, проходящие по экспертизе. Одним из последних таких громких раскрытий является раскрытие серии преступлений, совершенных в 1996—1999 годах неустановленным лицом в городах Витебск, Орша, Жодино, Борисов, сопряженных с сексуальными домогательствами к несовершеннолетним девочкам», — рассказала замначальника управления ГКСЭ.
Татьяна Дубинич-Федорова подчеркнула, что полученных в 1999 и 2010 годах результатов ДНК было недостаточно для идентификации преступника. «В 2024 году нам удалось получить результаты, на основании которых был сгенерирован генотип предполагаемого преступника. Это была работа уже Министерства внутренних дел, они сами проводили поиск этих людей, которые подпадали под эту категорию. Было проверено по учету более 40 тыс. лиц и поставлено на учет более 30 тыс. лиц. В эту категорию проверяемых лиц попал и человек, который совершил эти преступления», — добавила Татьяна Дубинич-Федорова. -0-
Скриншот видео телеканала СТВ.