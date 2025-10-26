Проверили биоматериал более 40 тыс. человек. Как эксперты вычислили генотип могилевского маньяка

Ни одно уголовное дело не проходит без назначения генетической экспертизы. Судмедэксперты внесли большой вклад в расследование и поимку маньяка, который в 1996—1999 годах совершил не менее восьми убийств несовершеннолетних девочек в Орше, Витебске, Борисове, Жодино. Татьяна Дубинич-Федорова подчеркнула, что возможности ГКСЭ позволяют работать не только с такими хорошими биологическими следами, как кровь, слюна, сперма, но и с оставленными при кратковременном контакте человека с каким-нибудь предметом. Это так называемые скрытые, латентные следы. «У нас в комитете существует учет данных ДНК, на который помещаются все установленные нами следы и лица, проходящие по экспертизе. Одним из последних таких громких раскрытий является раскрытие серии преступлений, совершенных в 1996—1999 годах неустановленным лицом в городах Витебск, Орша, Жодино, Борисов, сопряженных с сексуальными домогательствами к несовершеннолетним девочкам», — рассказала замначальника управления ГКСЭ.