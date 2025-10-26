В Тюмени обсудили концепцию благоустройства сквера Молодой гвардии

Концепцию благоустройства сквера Молодой гвардии в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обсудили в центре стратегического развития «Сибирь» Тюмени. В мероприятии приняли участие представители комитета по делам национальностей Тюменской области, первичных отделений партии «Единая Россия», Тюменской городской думы, Союза архитекторов России, а также ландшафтные дизайнеры, общественники, сообщили в городской администрации.
Территория проектирования расположена в Калининском административном округе Тюмени, между домами № 12 и 14 по улице Фармана Салманова. Ее общая площадь составляет 4,2 тыс. кв. м, на большей части сквера высадят деревья и кустарники.
В ходе презентации участники обсудили перспективные направления развития сквера и возможные архитектурно-ландшафтные решения. Арт-объекты, которые создадут для этой общественной территории, напомнят тюменцам о подвиге Молодой гвардии в Краснодоне.
«Проведение подобных обсуждений — это важный шаг в создании востребованного и качественного общественного пространства», — отметил руководитель управы Калининского округа Олег Савчук.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.