Атриум, 12 выставочных залов, подсветка фасада. Как будет выглядеть Национальный исторический музей

Анатолий Ведерчик рассказал, что благодаря тому, что строительство и проектирование ведутся параллельно, идет большая экономия финансов. «Сроки проекта все равно сокращаются, причем сокращаются процентов на 30, а то и 40, потому что мы понимаем: если бы проект этого объекта делали, он бы только сегодня появился. А на сегодня у нас уже здание практически есть. Плюс параллельное проектирование позволяет изменить проект и внести кое-какие корректировки, которые даже идут на удешевление. То есть здесь рассматриваются вопросы отделки. Если бы был проект, прошедший экспертизу, мы бы уже строили по проекту. А так прямо в процессе возведения вносятся изменения в проектно-сметную документацию. И некоторые решения действительно удешевляются, как было с подсветкой фасада, с подсистемой под фасад», — подчеркнул директор «Стройтреста № 4».