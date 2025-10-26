Атриум, 12 выставочных залов, подсветка фасада. Как будет выглядеть Национальный исторический музей

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атриум, бронзовые барельефы, 12 выставочных залов, 5D-кинотеатр, подсветка фасада — как будет выглядеть Национальный исторический музей, возведение которого введется в белорусской столице, в эфире телеканала СТВ рассказали руководители УКС Минского горисполкома и строительной организации, задействованной на объекте, сообщает БЕЛТА.
В сентябре прошлого года Президент поручил создать новый Национальный исторический музей, и специалисты сразу же приступили к проектированию. «У нас особенные подходы. Параллельно проектирование и строительство. Получаем экспертизу, и в марте на котлован фундамента мы ступили», — рассказала директор УП «УКС Мингорисполкома» Анжела Бобарико.
Она отметила, что изначально на объекте трудились более 350 человек. «Сейчас уже монолит выполнен на 90%, поэтому уже человек около 300», — сказала руководитель УКС.
Корреспондентов телекомпании ознакомили с ходом строительства. «Центральный вход нестандартный. Здесь будут установлены бронзовые барельефы, которые сейчас согласовываются в художественных советах. Дальше будет витражная группа, вход центральный, смена экспозиции. И 12 залов экспозиции размещены будут со второго по четвертый этаж», — прокомментировала Анжела Бобарико.
Гендиректор «Стройтреста № 4» Анатолий Ведерчик рассказал об изюминках будущего здания музея. «На втором этаже будут залы справа и слева. И впереди (это одна из фишек этого объекта) — атриум, который занимает четыре этажа. В центральной части находятся также лестница и эскалаторы для подъема людей», — пояснил он.
Анатолий Ведерчик также отметил, что на первом этаже расположатся гардероб, санузлы, вспомогательные помещения и выставочный зал для сменной экспозиции. «Вся история Беларуси будет идти со второго по четвертый этаж. На втором этаже — древность, а четвертый этаж — современность», — отметил руководитель стройорганизации. Он добавил, что коробка здания выполнена уже на 89%, а общая готовность здания — около 35%. После Нового года в здании начнется чистовая отделка под конкретную эпоху, а экспонаты завезут в конце — когда строители уже завершат отделочные работы.
Анатолий Ведерчик рассказал, что благодаря тому, что строительство и проектирование ведутся параллельно, идет большая экономия финансов. «Сроки проекта все равно сокращаются, причем сокращаются процентов на 30, а то и 40, потому что мы понимаем: если бы проект этого объекта делали, он бы только сегодня появился. А на сегодня у нас уже здание практически есть. Плюс параллельное проектирование позволяет изменить проект и внести кое-какие корректировки, которые даже идут на удешевление. То есть здесь рассматриваются вопросы отделки. Если бы был проект, прошедший экспертизу, мы бы уже строили по проекту. А так прямо в процессе возведения вносятся изменения в проектно-сметную документацию. И некоторые решения действительно удешевляются, как было с подсветкой фасада, с подсистемой под фасад», — подчеркнул директор «Стройтреста № 4».
Он отметил, что на возведение объекта уже затрачено около Br42 млн, в стоимость включены как строительно-монтажные работы, так и сам проект. Анатолий Ведерчик также рассказал, что в музее будет и 5D-кинотеатр.
По проекту открытие Национального исторического музея запланировано на ноябрь 2026 года. -0-
